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أسعار النفط تواصل الارتفاع

04 ابريل 2023 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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بعد قرار دول في مجموعة "أوبك+" خفض المزيد من إنتاج الذهب الأسود الأسواق، تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء 4/4/2023، حيث صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.04% إلى 81.26 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.92% إلى 85.71 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

أغلقت عقود الخام التعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بأكثر من 6%، حيث سجل الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 6.3% عند 80.42 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود "برنت" على زيادة بنسبة 6.3% أيضا عند 84.93 دولار للبرميل.

ويوم الأحد الماضي أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك"+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

المصدر / وكالات
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#النفط يواصل الارتفاع #الأوبك

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