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هزة أرضية تضرب المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس

04 ابريل 2023 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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ضربت منطقة شرق مدينة البئر الأحمر بولاية تطاوين في تونس المتاخمة لليبيا لهزة أرضية فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت محطات رصد الزلازل التونسية أن المنطقة الصحراوية الواقعة شرق مدينة البئر الأحمر والمتاخمة لليبيا تعرضت لهزة أرضية قوة 3.4 درجة على مؤشر ريختر.

وقالت مؤسسة رؤية الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته إن "سكان مناطق غرب ليبيا شعروا بها"، وأوضحت أنها الهزة الثانية التي يتم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة ماضية.

وأفاد سكان العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي أنهم شعروا بهزة أرضية قبيل فجر الإثنين، بينما لم ترد بيانات في المراصد العالمية المعتمدة تؤكدها.

وأصدر المركز الليبي للاستشعار عن بعد بياناً قال فيه: "لا ننفي ولا نؤكد حدوث الهزة"، وأوضح أن السبب هو تواصل المواطنين وإفادتهم بالشعور بالهزة.

المصدر / وكالات
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#ليبيا #تونس #زلزال #هزة أرضية

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