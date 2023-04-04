ناصر الدين: الحشد والرباط في الأقصى واجب ديني ووطني لصدِّ محاولات "ذبح القرابين"

شدَّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي هارون ناصر الدين على ضرورة الحشد وتكثيف التواجد والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى الليلة القادمة وصباح يوم غدٍ الأربعاء، لصدّ أي محاولات يسعى من خلالها المستوطنون لـ "ذبح قرابين" عيد "الفصح العبري".

وأكد ناصر الدين على أن الحشد والرباط في الأقصى واجب وطني وديني، داعيًا إلى الاستجابة الفورية لدعوات الفعاليات المقدسيّة وحملة الفجر العظيم لشدِّ الرحال إلى الأقصى من جميع أنحاء القدس والداخل المحتل والضفة الغربية هذه الليلة وحتى ظهر الأربعاء لإفشال مخططات المستوطنين.

وقال إن شعبنا سيأخذ هذا النداء على محمل الجد، ولن يفوت فرصة المشاركة في الذود عن حياض الأقصى والدفاع عن حرمته أمام الإجرام الإسرائيلي الذي يخترق الخطوط الحمراء كافّة، ويتجه نحو أقصى اليمين في التعامل مع مقدّساتنا.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات تنفيذ مخططه لـ “ذبح القرابين” داخل المسجد الأقصى.

وأردف: "على الاحتلال ألا يتوقع صمت شعبنا على هذه الجريمة التي تصب الزيت على النار، من جديد وتجعل الاحتمالات كافة، مفتوحة في الرد عليه".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدّسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غدٍ الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين، ونيتهم تدنيس المسجد وذبح القرابين فيه.

ودعت حملة الفجر العظيم للحشد والمشاركة وشدّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك الليلة وحتى ظهر يوم غدٍ الأربعاء، ردًا على دعوات اقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.

وأكدت الحملة على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى والاعتكاف فيه، للتصدّي لاقتحام الأقصى والعدوان المرتقب عليه غدًا الأربعاء ونوايا ذبح القرابين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين