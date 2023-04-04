ما هو الشرط السوري لعودة العلاقات مع تركيا؟

أكد رئيس الوفد السوري في الاجتماع الرباعي معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، أن إعلان تركيا رسميًّا سحب قواتها من الأراضي السورية كافة، والبدء فعليًّا بالانسحاب هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين.

وشدَّد سوسان، في كلمة أمام الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا الذي ينعقد في موسكو، على ضرورة إنهاء الوجود التركي "غير الشرعي" على أراضٍ سورية وعدم التدخل في شؤونها ومكافحة الإرهاب.

وأوضح أن إعادة الأوضاع في شمال شرق وشمال غرب سوريا إلى ما كانت عليه تتطلب ظروفًا تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها، وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها.

وأضاف معاون وزير الخارجية السوري أن وجود أي خطر إرهابي يفرض عمليًّا وقانونيًّا التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك، مؤكداً أن سوريا قد عبَّرت عن استعدادها لمثل هذا التعاون طالما أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

واستطرد رئيس الوفد السوري: "لم نرَ حتى الآن أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا، أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب سوريا".

وعقد اليوم اجتماع ضم معاوني وزراء خارجية سوريا روسيا وإيران وروسيا من أجل الإعداد للاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية الدول الأربعة، في إطار بحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

المصدر / وكالات