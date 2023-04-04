أول قرار من برشلونة لتمويل صفقة ميسي

ذكرت وسائل إعلام اليوم الإثنين أن إدارة نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، تسعى للتعاقد مع راعٍ جديدٍ لتمويل صفقة إعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني من جديد.



وينشط ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي منذ صيف عام 2021 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع البلوغرانا.



برنامج "JijantesFC" الذي يقدّمه الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، قال إن البارسا يعمل حاليًا على التعاون مع رعاة جدد لضخ أموال إلى خزينة النادي، ما يجعل عودة ميسي قانونية من الناحية المالية.



وأكّد نائب رئيس برشلونة، رافائيل يوستي، في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي أن الإدارة بالفعل تتواصل مع ميسي ومحيطه لإعادته إلى النادي، وقال: "أود إعادته، وأعتقد أن غالبية مشجّعي النادي يودّون ذلك".



يستكمل يوستي: "عودة ميسي إلينا ليست من أجل ما سيجلبه من فوائد رياضية واقتصادية للنادي فقط، بل لأن كل قصة جميلة يجب أن تنتهي نهاية سعيدة. نعم نحن على اتصال به".



يمتلك ميسي -أفضل لاعب في العالم 7 مرّات- عقدًا مع باريس سان جيرمان ينتهي بانقضاء الموسم الحالي 2022-23. وكما رحل عن برشلونة كلاعب حرّ، يمكن أن يعود إليه كلاعب حرّ أيضًا بعد نهاية تعاقده مع "بي إس جي".



خلال فترته مع برشلونة، سجّل ميسي 672 هدفًا وقدّم 303 تمريرات حاسمة من 778 مباراة، وحصد عشرات الألقاب، منها 10 مرّات بطل الدوري الإسباني و4 كؤوس في دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن فوزه بالكرة الذهبية 6 مرّات.

المصدر / فلسطين اونلاين