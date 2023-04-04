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هجوم إلكتروني واسع يستهدف مواقع إسرائيلية

04 ابريل 2023 . الساعة 15:09 بتوقيت القدس
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تعرّض عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لجامعات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم الكتروني، وفق ما نشر إعلام عبري.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": "تعرَّضت مواقع العديد من الجامعات الكبرى في (إسرائيل) لهجوم من قبل مجموعة مجهولة من المتسلّلين يطلقون على أنفسهم اسم أنونيموس سودان".

وأضافت: "من بين المواقع غير المتاحة للتصفح مواقع جامعة (تل أبيب)، والجامعة العبرية في القدس، وجامعة بن غوريون في النقب، وجامعة حيفا، ومعهد وايزمان للعلوم والجامعة المفتوحة، وجامعة رايخمان".

وأوضحت أن مجموعة "أنونيموس سودان" أعلنت على حسابها في تليغرام مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني.

وقالت: "البنية التحتية، والجامعات، تم إسقاط قطاع التعليم في (إسرائيل) بسبب ما فعلوه في فلسطين".

وتشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات إلكترونية من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #هجمات إلكترونية #هاكرز

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