صحيفة فرنسية تتساءل بالدليل: طلاق ميسي من "سان جيرمان" قريبًا

ذكر تقرير إعلامي أن مستقبل ليونيل ميسي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يبدو أكثر غموضًا، رغم أن المفاوضات بشأن تجديد عقد اللاعب الفائز بكأس العالم لم تختلف بشكل كلي.

وجاء عنوان تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليوم الثلاثاء "ميسي - باريس سان جيرمان: الطلاق بات قريبًا"، وأضاف التقرير أن فرص الوصول لاتفاق تتراجع من الجانبين.

وينتهي عقد ميسي مع بطل الدوري الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وانضم النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان 2021 قادماً من برشلونة، الذي لم يكن في وسعه دفع راتبه، ولكن مسؤولي برشلونة قالوا إنهم يتفاوضون مع ممثلي ميسي بشأن عودة محتملة، كما قيل إن نادي انتر ميامي الأمريكي مهتم بضمه.

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وذكرت "ليكيب" أن والد ليونيل ووكيله، خورخي ميسي، توصل لاتفاق غير رسمي مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في نوفمبر ولكن بدون أي تعديل.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: "بعدها بخمسة أشهر أصبح بطل العالم وفريق العاصمة قريبان من نهاية المغامرة".

وذكر التقرير أن باريس سان جيرمان يعتزم تخفيض راتب ميسي بنسبة 25%، كما أن رد الفعل السلبي من جماهير العملاق الباريسي تجاه ميسي عقب الخسارة أمام ليون قد يؤثّر على قراره.

المصدر / وكالات