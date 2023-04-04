فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خلال مارس.. 26 شهيدًا و2927 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس

عائلة نزار بنات تعوّل على "الجنائية" لمحاسبة قتلته

إعلان مهم من وزارة الأوقاف بخصوص رسوم دخول قرعة الحج

بلدية رفح تنهي أعمال تطوير سوق الكمسيون

وفد من قيادة حماس يشارك في لقاء علمائي لشرح تطورات القضية الفلسطينية

إعلان آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 5 إبريل

غضب شعبي من إفطار تطبيعي في الخليل

بحر يحذّر من مخطط ذبح قرابين في "الأقصى" ويحمّل الاحتلال تداعياته

ما عليك فعله لمن أفطر ناسيًا أمامك في نهار رمضان

"الخطيب" يدعو للاعتكاف في "الأقصى" وصدّ قرابين المستوطنين

بلدية رفح تنهي أعمال تطوير سوق الكمسيون

04 ابريل 2023 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
...
بلدية رفح تنهي أعمال تطوير سوق الكمسيون

أنهت دائرة المشاريع ببلدية رفح أعمال مشروع تطوير سوق الكمسيون "سوق الجملة لبيع الخضار والفاكهة" التابع للسوق المركزي وسط المدينة.

وأوضح مدير دائرة المشاريع في البلدية م. محمد سرحان أن مساحة سوق الكمسيون تبلغ 1100 متر مربع، ويتضمَّن إنشاء 26 محلًا، وغرف إدارة ودورات مياه.

وأشار إلى أن المشروع يخدم قطاع المزارعين وتجار الجملة، ويهدف لتنظيم عملية بيع الخضار والفواكه.

وذكر سرحان أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 67.000 دولار بجهود ذاتية من البلدية، واستمر العمل به قرابة الشهرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطاع غزة #بلدية رفح #سوق الخضار #سوق الكمسيون

متعلقات

الأكثر قراءة