بلدية رفح تنهي أعمال تطوير سوق الكمسيون

أنهت دائرة المشاريع ببلدية رفح أعمال مشروع تطوير سوق الكمسيون "سوق الجملة لبيع الخضار والفاكهة" التابع للسوق المركزي وسط المدينة.

وأوضح مدير دائرة المشاريع في البلدية م. محمد سرحان أن مساحة سوق الكمسيون تبلغ 1100 متر مربع، ويتضمَّن إنشاء 26 محلًا، وغرف إدارة ودورات مياه.

وأشار إلى أن المشروع يخدم قطاع المزارعين وتجار الجملة، ويهدف لتنظيم عملية بيع الخضار والفواكه.

وذكر سرحان أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 67.000 دولار بجهود ذاتية من البلدية، واستمر العمل به قرابة الشهرين.

المصدر / فلسطين أون لاين