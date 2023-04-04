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يحمّل الاحتلال تداعياته

بحر يحذّر من مخطط ذبح قرابين في "الأقصى" و

04 ابريل 2023 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة (أرشيف)

قال د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة: إن "شعبنا الفلسطيني وقواه الحية وفصائله المقاومة، تراقب عن كثب دعوات جماعات الهيكل المزعوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك وذبح القرابين بمناسبة ما يسمّى (عيد الفصح اليهودي)".

وحذَّر في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، من "مخطط المتطرّفين الصهاينة، بدعم حكومة الاحتلال الفاشية لذبح قرابين في باحات الأقصى المبارك، وإن تمادي الاحتلال سيؤدّي حتمًا لانفجار الأوضاع في المنطقة برمتها".

وحمَّل "حكومة الاحتلال الفاشية تداعيات ما قد ينتج عن إصرار المتطرّفين من جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى وذبح القرابين، لما يشكله من تعدٍّ سافرٍ لمشاعر المسلمين ومقدّساتهم".

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ودعا "أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربية لتكثيف التواجد والرباط في الأقصى المبارك، وقطع الطرق على المتطرّفين وحكومتهم لتنفيذ طقوسهم المزعومة".

وطالب "الوسطاء والمنظمات الدولية كافة، للجم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، وعدم جرّ المنطقة لأتون حرب دينية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #ذبح القرابين

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