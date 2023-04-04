"الخطيب" يدعو للاعتكاف في "الأقصى" وصدّ قرابين المستوطنين

دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، إلى تكثيف الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، لصدِّ مخططات المستوطنين ونيتهم ذبح القرابين في ساحاته غداً الأربعاء.

وشدَّد الشيخ الخطيب على ضرورة فتح المسجد الأقصى أمام المعتكفين، لإفشال دعوات جماعات الهيكل المزعوم للمستوطنين باقتحام المسجد وذبح القرابين فيه غداً، تزامناً مع ما يسمَّى "عيد الفصح العبري"، منبَّهاً أبناء الشعب الفلسطيني على اليقظة والانتباه والدفاع عن المسجد الأقصى.

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وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدَّسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غدٍ الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين، ونيّتهم تدنيس المسجد وذبح القرابين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين