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كيكة القرفة الهشة

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كيكة القرفة الهشة

04 ابريل 2023 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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كيك القرفة

المكونات:

الخليط الجاف:

كوب دقيق.

ربع كوب نشا.

ملعقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

الخليط السائل:

بيضتان.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيلا.

نصف كوب حليب سائل.

نصف كوب زيت قلي.

الحشوة:

أربع ملاعق كبيرة سكر بني.

ملعقتان كبيرتان قرفة.

نصف كوب جوز عين جمل مطحون خشن.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة صغيره نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان.

الصوص:

نصف كوب حليب مكثف محلى.

أربع مثلثات جبنة.

طريقة التحضير:

في وعاء، اخلطي السكر البني مع القرفة وجوز عين الجمل وجوز الهند والنسكافيه.

قلبيها جيدًا واتركيها جانبًا.

انخلي جميع المكونات الجافة في وعاء، واتركيها جانباً.

في الخلاط، ضعي البيض والسكر والفانيلا والحليب والزيت واخلطي لمدة خمس دقائق.

صبي الخليط السائل فوق الخليط الجاف، وقلبي جيداً حتى يختفي تماماً.

صبي نصف الخليط في قالب الكيك المدهون جيداً بالزيت والمرشوش بالطحين او المبطن بورق الزبدة.

رشي كمية الحشوة على وجه الكيك، ثم صبي باقي خليط الكيك فوقها.

اخبزي الكيك مباشرة في الفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 170 لمدة 30 دقيقة.

اقلبي الكيك عند خروجه من الفرن.

اتركيها ليبرد تمامًا بدرجة حرارة الغرفة.

في الخلاط، ضعي الحليب المكثف المحلى مع الجبن الكريمي، واخلطيهما جيدًا.

صبي الصوص على وجه الكيك وقدمي.

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