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"حماس": مواصلة الاحتلال استهداف سوريا جريمة حرب وإرهاب ممنهج

04 ابريل 2023 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": حازم قاسم، إن مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي استهداف سوريا الشقيقة، جريمة حرب وإرهاب ممنهج وبلطجة.

وشدَّد قاسم في تصريح نشره على تويتر، اليوم الثلاثاء: "تكرار العدوان على سوريا يعكس عدوانية متصاعدة يمارسها العدو الصهيوني ضدّ كل الأمة ومقدَّساتها، وهو ما يجب مواجهته من كل القوى الحية في الأمَّة".

ونفّذ طيران الاحتلال بعد انتصاف ليل الإثنين، هجوماً استهدف محيط العاصمة السورية، دمشق؛ في عدوان هو الرابع خلال ستّة أيام.

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وقالت الوكالة الرسمية ("سانا"): إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدَّى لأهداف معادية في أجواء دمشق".

وذكرت أن "العدوان أدَّى إلى استشهاد مدنيَّين اثنين، ووقوع بعض الخسائر المادية"، التي لم يحدّدها المصدر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #قصف سوريا #استهداف سوريا

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