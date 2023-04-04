خيمة اعتصام بغزة إسنادًا لمعركة الأسير عدنان ضد الاعتقال الإداري

غزة/ أدهم الشريف:

أمَّ قياديون وناشطون ومساندون خيمة اعتصام أقامتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بغزة أمس، تضامنًا مع الشيخ خضر عدنان المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعمًا لإضرابه المفتوح عن الطعام والشراب لليوم الـ59 على التوالي ضد اعتقاله إداريًا.

ونصبت لجنة الأسرى خيمة الاعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة، وشارك فيها أهالي الأسرى في اعتصامهم الأسبوعي.

ويخوض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، معركة أمعاء خاوية جديدة ضد سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة في سجون الاحتلال، وسط تدهور في حالته الصحية في "عيادة سجن الرملة"، بحسب مصادر رسمية.

والمعركة التي بدأها عدنان منذ اعتقاله يوم 5 فبراير/ شباط 2023، ليست الأولى من نوعها، فقد سبق وأن خاض 4 معارك سابقة واستطاع انتزاع حريته.

وينحدر من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ويخوض إضرابه الخامس حاليًا يضاف إلى إضراباته السابقة في 2004 لمدة 25 يومًا ضد عزله انفراديًا، وكذلك نهاية 2011 وبداية عام 2012 خاض إضرابًا مدته 67 يومًا ضد سياسة الاعتقال الإداري.

كما خاض في 2015 إضرابًا امتد 58 يومًا للسبب نفسه، وفي 2018 خاض إضرابًا جديدًا لـ54 يومًا، أما إضرابه الرابع فكان عام 2021 لمدة 25 يومًا.

وعبَّر أهالي الأسرى عن تضامنهم مع الأسير عدنان، ورفضهم كذلك استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.















