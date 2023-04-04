

المكونات:

كيلو لحم عجل مقطع او دجاجة.

بصلتان مقطعتان شرائح.

جزرتان مقطعتان شرائح طويلة ورفيعة أو مبشورة.

نصف كوب من الزبيب غير المقلي.

ملعقتان كبيرتان ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

بشر برتقالة.

لُب برتقالة مقطع مربعات.

3 حبات بندورة مقشرة ومعصورة.

ملعقتان كبيرتان صلصة

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

4 أكواب رز بسمتي مغسول ومصفى.

للزينة:

لوز مقلي.

زبيب مقلي.

بصل شرائح مقلي.

جزر شرائح رفيعة مقلي.

طريقة التحضير:

في طنجرة ضغط، قلبي البصل بقليل من الزيت ثم أضيفي الثوم وقلبيهما معًا.

أضيفي الجزر ثم قطع اللحم وقلبي حتى يتغير لونها.

أضيفي الزنجبيل ثم بشر البرتقال ثم اللُب ثم عصير البندورة ثم اغمريها بالماء.

أضيفي الصلصة ثم القرفة ثم الهيل ثم الكزبرة ثم الكمون ثم الفلفل الأسود ثم جوزة الطيب.

اتركيه حتى ينضج اللحم.

في مقلاة، اقلي اللوز وارفعيه ثم اقلي الزبيب وارفعيه.

اقلي بصلة مقطعة شرائح ثم كمية من الجزر المبشور.

في طنجرة أخرى، ضعي قليلًا من السمنة ثم الزيت الذي استخدمناه في القلي ثم أضيفي الرز وقلبيه.

أضيفي الزبيب غير المقلي، ثم الخضار المصفاة من مرقة اللحم.

أضيفي المرقة (بمقدار سبعة أكواب وليس ثمانية لتخفيف الدسم).

أضيفي اللحم ثم اتركيه على نار عالية حتى يبدأ الأرز بتشرب المرقة.

خفضي النار واتركيه لمدة ربع ساعة ثم أطفئي النار ونترك الأرز لمدة نصف ساعة.

ضعيه في صينية التقديم، وزينيه باللوز والزبيب والبصل والجزر.