الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة شاغرة لخريجي الإدارة والمحاسبة

إعلان رقم (2/2023)

صادر عن دائرة شئون الخريجين بالجامعة الإسلامية

لخريجي الإدارة والمحاسبة

وظيفة شاغرة

(مندوب مبيعات)

وصل إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الخريجين بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بغزة وبالتعاون مع شركة خاصة (في مجال الكهرباء في غزة) تعلن فيه عن توفر وظيفة شاغرة (موظف مبيعات) لخريجي المحاسبة والإدارة.

شروط التسجيل

- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة أو الإدارة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

- لديه مهارات التواصل وحسن التعامل والعمل ضمن الفريق.

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن (30) عاماً.

- أن يكون من سكان غزة.

طريقة التسجيل

- على الراغبين ومن تنطبق عليه الشروط، يرجى تعبئة الطلب المرفق

https://forms.gle/CFYw89AFMxRsgCYj8

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 6/4/2023م.