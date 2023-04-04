فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تذكير من أفطر ناسيًا في نهار رمضان

إبراهيم أبو سرايا.. بالتجربة الشخصية يصنع بخورًا يضاهي المستورد

الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن وظيفة شاغرة لخريجي الإدارة والمحاسبة

دعوات لشدِّ الرحال للمسجد الأقصى للتصدّي لـ"ذبح القرابين"

المحاصيل الورقية الخضراء.. تنعش أسواق غزة وجيوب العاطلين

مَنِ الله؟

لمّا ينوّر الملح

العروض التجارية.. عامل جذب للزبائن لشراء ما يفوق احتياجاتهم

أسامة أبو اسنينة.. معتكف ترك الخليل مؤقتًا وتفرغ للرباط في "الأقصى"

وفاة و3 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

من الليلة وحتى يوم غدٍ

دعوات لشدِّ الرحال للمسجد الأقصى للتصدّي لـ"ذبح القرابين"

04 ابريل 2023 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
...
شد الرحال للمسجد الأقصى

دعت حملة الفجر العظيم للحشد والمشاركة وشدِّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك الليلة وحتى ظهر يوم غدٍ الأربعاء، ردًّا على دعوات اقتحام الأقصى ومحاولة (ذبح القرابين) فيه.

وأكدت الحملة على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى والاعتكاف فيه، للتصدّي لاقتحام الأقصى والعدوان المرتقب عليه غدًا الأربعاء، حيث تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدَّسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.

وتأتي هذه الحملة في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً الأربعاء، تزامناً مع ما يسمَّى "عيد الفصح العبري".

اقرأ أيضاً: "حماس": عملية (تل أبيب) ردّ أولي على حرب الاحتلال ضدّ "الأقصى" ونوايا ذبح القرابين

وسبق أن أكدت حركة "حماس" أنّ تخطيط المستوطنين الصهاينة وإقدامهم على ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بدءاً من يوم الأربعاء القادم، وفي منتصف شهر رمضان المبارك، يصب الزيت على النار، ويتحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياتها؛ مشيرةً إلى أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام المساس بالأقصى وتدنيسه، والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وحذّرت الحركة الاحتلال من الإقدام على حماقاتٍ تمسّ بالأقصى، داعيةً أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إلى النفير، ورفع مستوى الجاهزية، وشدّ الرحال وتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وصدّ عدوان الاحتلال وإفشال مخطّطات مستوطنيه الإرهابيين، فأقصانا دونه المهج والأرواح.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #الاعتكاف #شد الرحال #ذبح القرابين

متعلقات

الأكثر قراءة