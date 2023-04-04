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وفاة و3 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

04 ابريل 2023 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
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وفاة و3 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الثلاثاء، وفاة الشاب عصام محمد إبراهيم أبو مصطفى 33 عامًا سكان خان يونس، متأثرًا بإصابته من جرَّاء دهسه بمركبه من نوع فلوكس واجن سوداء اللون، مساء الإثنين، يقودها السائق (م. م) 54 عامًا سكان رفح تل السلطان، حيث تم نقله للمستشفى في حالة خطرة، ثم تُوفي بعد ذلك.

وقالت شرطة المرور في بيان مقتضب، إنها حجزت المركبة، وأوقفت سائقها، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضحت أن 13 حادث سير وقعت خلال تلك الفترة نتج عنها 3 إصابات، إصابتان منها متوسطتان، والثالثة طفيفة.

وأفادت إدارة المرور والنجدة أنَّ أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ23 مركبة، ومكوّنات الطريق، من جرَّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #إصابات #حوادث سير #شرطة المرور

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