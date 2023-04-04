الشيخ صلاح يدعو للدفاع عن "الأقصى" ومنع إدخال القرابين إليه

دعا رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، إلى دفع الخطر عن المسجد الأقصى المبارك، ومنع المستوطنين من إدخال القرابين إليه.

وقال الشيخ صلاح في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء: إن "العلماء مطالبون اليوم أن يؤكدوا لأمتنا الإسلامية ولعالمنا العربي ولشعبنا الفلسطيني، ولكل أحرار الدنيا وحرائرها، أنّ قضية المسجد الأقصى هي قضية منتصرة بإذن الله".

وحذَّر من محاولات إدخال قرابين المستوطنين إلى المسجد الأقصى، لأداء طقوسٍ تلمودية فيه، مشدّداً على أن هذه الخطوة "لعب صبيان ليس إلا، ولينتظر كل أهل الأرض رسالة القسط والعدل التي سينشرها عما قريب الأقصى".

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وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدّي لمخطّطات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدَّسة، حيث أطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غدٍ الأربعاء، لإفشال مخطّطات المستوطنين.

وتأتي هذه الحملة في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً، تزامناً مع ما يسمَّى "عيد الفصح العبري".

المصدر / فلسطين أون لاين