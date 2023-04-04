يُواجه تهماً جنائية.. ترامب يخضع للمحاكمة اليوم

من المقرر، أن تعقد جلسلة لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في محكمة وسط منهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.

وستعقد محاكمة ترامب عند الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش، علمًا أنّها المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس للولايات المتحدة اتهامًا جنائيًا، حيث تم الإعلان عن 30 تهمة إحداها أخلاقية.

وبحسب مسؤول بالمحكمة، فإنّ قاعات التقاضي الأخرى في الطوابق العليا بالمحكمة ستغلق قبل المحاكمة كجزء من الاحتياطات الأمنية.

كما بدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة، ونشرت 36 ألف عنصر أمن لتأمين المحاكمة، مع ارتفاع مؤشر التوقعات بوقوع صدامات بينها وبين مؤيدي ترامب.

ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن، وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.



وتحقق وزارة العدل الأميركية في كل من تصرفات ترامب في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، حيث يعيش حاليا حملته الانتخابية للعودة إلى كرسي الرئاسة من جديد.

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من جانبه، ذكر مكتب الرئيس الأمريكي السابق، أنّ ترامب سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا ويلقي كلمة في "مار ألاغو" الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

يتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.

ولم تلتزم ستورمي دانييلز طويلًا ونشرت كتابًا في 2018، أفشت فيه كامل قصتها معه، في حين أدلى محامي ترامب السابق مايكل كوهين بإفادته أمام هيئة المحلفين، علمًا بأنّه أكد في عام 2019 أمام لجنة في الكونغرس أنه سدد الأموال بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما إن دخل البيت الأبيض.

وأما ترامب، ينفي القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد سياسي".

المصدر / وكالات