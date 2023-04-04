51 مواطناً من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارتهم بسجن نفحة

توجه فجر اليوم الثلاثاء 51 مواطناً من ذوي أسرى قطاع غزة إلى سجن نفحة الصحراوي لزيارة 27 أسيراً من أبنائهم.

ويقع سجن نفحة في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة (جنوب بئر السبع بـ 100 كلم)، ويعد من أشد سجون الاحتلال الإسرائيلية قسوة، وهو معزول عن بقية السجون الأخرى، ويضم نحو 800 أسير فلسطيني.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ نحو ستة أعوام حرمان ما يقرب من 90 أسيراً من قطاع غزة من زيارة ذويهم تحت أسباب وذرائع وهمية.

اقرأ أيضًا: أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن "ريمون"

ويبلغ عدد أسرى قطاع غزة يبلغ نحو 200 أسير بينهم 26 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد مدى الحياة و31 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً بشكل متواصل وهم ضمن قائمة عمداء الأسرى.

ويُنظم أهالي الأسرى اعتصامًا أسبوعيًا أمام مقر الصليب الأحمر في قطاع غزة للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين