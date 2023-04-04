عملية طعن فدائية في (تل أبيب) تسفر عن إصابتين إحداهما خطيرة

أصيب جنديان إسرائيليان، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية طعن فدائية في منطقة "ريشون لتسيون" بـ(تل أبيب) المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن حالة أحد المصابين في عملية الطعن خطيرة والأخرى متوسطة.

وفي التفاصيل، تعرض جنديان لعملية طعن في تقاطع "تسيرفين" في ريشون لتسيون"، ووصف حالة أحدهما بالخطيرة، وكلاهما في العشرينيات من العمر.

واعتقلت قوات الاحتلال منفذ عملية الطعن بعد إطلاق النار صوبه وإصابته.

واستنفرت قوات الاحتلال في مكان عملية الطعن، وقامت بعمليات تمشيط واسعة شاركت فيها المروحيات العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين