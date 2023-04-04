عدوان (إسرائيلي) جديد على سوريا يخلِّف شهيدين

نفّذ طيران الاحتلال بعد انتصاف ليل الإثنين، هجوماً استهدف محيط العاصمة السورية، دمشق؛ في عدوان هو الرابع خلال ستّة أيام.

وقالت الوكالة الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا"): إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدَّى لأهداف معادية في أجواء دمشق".

وأضافت لاحقًا، نقلًا عن مصدر عسكريّ، أنه "في تمام الساعة 00:15 من فجر اليوم (الثلاثاء)، نفذ العدو الإسرائيلي، عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ، من تجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، وقد تصدَّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها".

وذكرت أن "العدوان أدَّى إلى استشهاد مدنيَّين اثنين، ووقوع بعض الخسائر المادية"، التي لم يحدّدها المصدر.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "انفجارات تدوي في محيط دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيليّ، تزامنًا مع محاولة صواريخ الدفاع الجوي التصدّي لأهداف في سماء المنطقة"، مضيفاً: أن العدوان الإسرائيلي "استهدف منطقة مطار دمشق الدولي، وتجمعًا للإيرانيين بدمشق، في الهجوم العاشر خلال العام".

وبعد تنفيذ القصف بنحو ساعة، قال المرصد: إن "(إسرائيل) استهدفت منطقة جنوب دمشق وجنوب غرب دمشق 4 مرات خلال أسبوع".

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وذكرت تقارير أن "أحد صواريخ الدفاع الجوي السوري، سقط في الجولان السوري المحتل"، مشيرة إلى سماع دويّ "سلسلة من الانفجارات"، شماليّ البلاد.

وشنَّت دولة الاحتلال خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سورية، طالت مواقع لجيش النظام السوري، وأهدافًا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

كما نفذت عشر غارات جوية على مناطق متفرّقة في سورية، منذ مطلع عام 2023، وفق المرصد.

أيضاً قصف الاحتلال الإسرائيلي مطار حلب مرتين في آذار/ مارس. وفي 7 آذار/ مارس، قُتل ثلاثة أشخاص في الضربة الأولى وفي 22 آذار/ مارس، ألحقت الضربة الثانية أضرارًا مادية، بحسب المرصد.

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، قُتل 15 شخصًا من جرَّاء قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف حيًّا سكنيًّا في دمشق، يضمّ مقار عدد من الأجهزة الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين