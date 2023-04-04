4 إبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 إبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

970 جوهر الصقلي يبدأ في إنشاء الجامع الأزهر.

جوهر الصقلي يبدأ في إنشاء الجامع الأزهر. 1818 الكونغرس الأمريكي يقر العلم الأمريكي المكون من 13 خطًا أحمر وأبيض و20 نجمة مع إضافة نجمة عند دخول أي ولاية جديدة.

الكونغرس الأمريكي يقر العلم الأمريكي المكون من 13 خطًا أحمر وأبيض و20 نجمة مع إضافة نجمة عند دخول أي ولاية جديدة. 1920 انتفاضة العشرين في القدس التي استمرت حتى العاشر من إبريل.

انتفاضة العشرين في القدس التي استمرت حتى العاشر من إبريل. 1949 توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي (نانو) في واشنطن.

توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي (نانو) في واشنطن. 1950 مجلس الوصاية في الأمم المتحدة يوافق على تدويل مدينة القدس.

مجلس الوصاية في الأمم المتحدة يوافق على تدويل مدينة القدس. 1960 السنغال تعلن استقلالها عن فرنسا.

السنغال تعلن استقلالها عن فرنسا. 1973 افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك رسميّاً.

افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك رسميّاً. 1985 وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن عن اختيار الأمير سلطان بن سلمان كأحد روّاد مكوك الفضاء ديسكفري في إحدى رحلاته.

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن عن اختيار الأمير سلطان بن سلمان كأحد روّاد مكوك الفضاء ديسكفري في إحدى رحلاته. 2003 الرئيس العراقي صدام حسين يظهر وهو يتجوّل في ساعات النهار مشيًا على الأقدام في حي المنصور في بغداد بينما أحاط به بضع عشرات من السكان يهتفون بحياته في أول لقطات تصوَّر له في مكان عام منذ اندلاع الحرب الأمريكية على العراق.

الرئيس العراقي صدام حسين يظهر وهو يتجوّل في ساعات النهار مشيًا على الأقدام في حي المنصور في بغداد بينما أحاط به بضع عشرات من السكان يهتفون بحياته في أول لقطات تصوَّر له في مكان عام منذ اندلاع الحرب الأمريكية على العراق. 2009 الأمم المتحدة تعيّن لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجَّهة إلى الكيان العبري (ارتكاب جرائم حرب في غزة) برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون.

المصدر / فلسطين أون لاين