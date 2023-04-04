الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو في ساعات النهار شديد الإعتدال وحتى نستطيع القول أنه سيكون صيفياً معتدلاً مع شمس ساطعة، وليلاً يصبح الجو مائلاً للبرودة حاصة في الجبال ومعتدل ما دون ذلك.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويبقى الجو دافئاً نسبياً في ساعات النهار وفي المناطق السهلية والساحلية يكون الجو لطيفاً ودافئاً جداً في ساعات النهار، أما ليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في الكثير من المناطق.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، أما في المناطق السهلية والساحلية فيسود جو دافء ومعتدل، ليلاً يصبح الجو شديد البرودة في الجبال، وبارد في باقي المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين