قوى فلسطينية وبرزايلية تنجح في منع "مهرجان الجامعات الإسرائيلية" في البرازيل

نجحت قوى فلسطينية وبرزايلية في منع ما يسمى "مهرجان الجامعات الإسرائيلية" في جامعة يوني كامب البرزايلية.

وأعلنت الناشطة الفلسطينية رواء الصغير، أن المهرجان الذي كان موعده اليوم الثلاثاء "جرى الغائه تحت الضغط الشعبي المنظم"، مؤكدة أنه "إنجازاً هاماً تحقق في البرازيل على جبهة المقاطعة الشعبية "بفضل تضحيات شعبنا وصمود الحركة الأسيرة وقوى التضامن الثوري التي تقف معنا".

وكشفت الصغير أن "الجامعات الصهيونية انسحبت تحت ضغط جموع المتظاهرين الذين اقتحموا المبنى وحاصروا مداخله الرئيسية حتى تم الاعلان عن الغاء المهرجان".

بدورها اعتبرت حركات وقوى فلسطينية في البرازيل ما جرى في جامعة "يوني كامب" نموذجاً مصغراً وصورة عن مستقبل الكيان الصهيوني ومشروعه الاستعماري في فلسطين"

وقالت: "شعبنا كان مدعوماً بأنصاره ومن قوى ثورية برازيلية مناهضة للفاشية والعنصرية" مشيدة "بالدور القيادي المركزي لـ "مركز الجانية الثقافي في ساوباولو" و "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى" وحركة نساء فلسطين (الكرامة) ولجان وحركات نقابية عمالية وطالبية ونسوية".

المصدر / وكالات