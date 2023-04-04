شروط حمادة شبير للاستمرار في تدريب الأهلي

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد الكابتن حمادة شبير، أنه لا مانع لديه من الاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي الفلسطيني، بعد قيادته للصعود لدوري الدرجة الممتازة من جديد.

وجددت إدارة النادي الأهلي ثقتها بالكابتن شبير، لقيادة الفريق فس بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم، للحفاظ على حالة الاستقرار والانسجام التي يعيشها الفريق بشكل عام.

وقال شبير، أن بقائه في منصبه مرهون بتلبية مجلس الإدارة لطلبات الجهاز الفني لعل أبرزها الحفاظ على قوام الفريق الحالي، وتعزيزه ببعض اللاعبين الجدد في مراكز محددة، بالإضافة لحل الأزمات التي واجهت الفريق في بطولة الدوري الماضي، والعمل على عدم تكرراها.

وأوضح شبير، أنه في حال تم تحسين أوضاع الفريق من قبل الإدارة، سيظهر الأهلي بشكل مغير في بطولة الدوري الممتاز، متوقعا أن يكون مختلفا عن المواسم السابقة، التي هبط فيها من لدوري الدرجة الأولى.

وتمنى شبير، أن يجد فريق النادي الأهلي الدعم والمساندة نظرا لقيمته وعراقته بين الأندية الفلسطينية، وعدم تكرار هبوطه لدوري الدرجة الأولى، والحفاظ على مكانته بين الكبار في المواسم القادمة.

وتصدر الأهلي بطولة دوري الدرجة الأولى برصيد 46 نقطة، وعاد مجدد لدوري الشهرة والأضواء، علما أن هبط 3 مرات خلال العقد الحالي، ويعود في الموسم الذي يليه في كل مرة.