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إعلام عبري: القسام أعدت كمينًا لطائرات الاحتلال في سماء غزة

04 ابريل 2023 . الساعة 01:35 بتوقيت القدس
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علقت وسائل إعلام عبرية، على استهداف كتائب القسام لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة، بصواريخ "أرض-جو"، صباح الاثنين.

وأكد موقع خدشوت سكوبيم، أن كتائب القسام أعدت كمينًا لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي في قطاع غزة.

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ولفت الموقع، إلى أن توقيت نشر فيديو استهداف الطيران الحربي بصواريخ الكتف مثير للاهتمام، حيث تم نشره بعد دقائق فقط من نشر المتحدث باسم الجيش لفيديو استهداف المسيّرة، ما يُظهر أن حماس هي "صاحبة الكلمة الأخيرة".

وختم الموقع بالقول "جرأة حماس تتزايد".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #القسام #طائرات الاحتلال

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