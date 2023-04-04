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محدث شهيدان في عدوان إسرائيلي على دمشق

04 ابريل 2023 . الساعة 00:52 بتوقيت القدس
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الدفاع السورية تتصدَّى لعدوان إسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن استشهاد مدنيين اثنين في عدوان إسرائيلي استهدف عدة مواقع في محيط العاصمة دمشق، مؤكدة ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وكالة سانا السورية الرسمية، مساء الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدَّت لعدوان إسرائيلي جديد استهدف محيط دمشق بعدد من الصواريخ.

وأوضحت الوكالة السورية أن دوي انفجارات عنيفة سمعت في سماء العاصمة دمشق ومحيطها، مشيرًة إلى صوت الانفجارات ناجمة عن عدوان جديد استهدف محيط دمشق دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#دمشق #عدوان إسرائيلي

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