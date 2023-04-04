شهيدان في عدوان إسرائيلي على دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن استشهاد مدنيين اثنين في عدوان إسرائيلي استهدف عدة مواقع في محيط العاصمة دمشق، مؤكدة ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وكالة سانا السورية الرسمية، مساء الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدَّت لعدوان إسرائيلي جديد استهدف محيط دمشق بعدد من الصواريخ.

وأوضحت الوكالة السورية أن دوي انفجارات عنيفة سمعت في سماء العاصمة دمشق ومحيطها، مشيرًة إلى صوت الانفجارات ناجمة عن عدوان جديد استهدف محيط دمشق دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

شاهد | "سانا" السورية: "من تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية في أجواء دمشق". pic.twitter.com/6Izk0LWuGi — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 3, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين