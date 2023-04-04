كيف أتجنَّب المشكلات الزوجية في رمضان؟

يأتي شهر رمضان بطقوس خاصة وروحانيات وسلوكيات حميدة، أيضًا هو فرصة للتقارب والصلح بين الزوجين ونزع الخلافات والتهيئة للعبادة والأجواء السعيدة للعائلة المبادرة بالصلح والتفاهم والتقرّب وإصلاح العلاقة الزوجية وعقد الاتفاق بالبعد عن المشكلات في رمضان:

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روشتة أسرية لمساعدة الأسرة على الاحتفال بشهر رمضان بدون مشكلات:

- عليكِ بتهيئة أجواء المنزل في رمضان بالهدوء وتبخير المنزل والحرص على الهدوء خاصة في أثناء فترة نوم الزوج في نهار رمضان.

-احرصي على عدم طلب أغراض أو مصاريف في نهار رمضان ويفضّل بعد الإفطار تجنّبًا للمشكلات والعصبية.

- عقد اتفاق على شكل العزائم والزيارات واستقبال الضيوف مسبقًا.

- ينصح بعدم مفاجأة الزوجة باستقبال ضيوف كي تكون مجهزة للإفطار بدون ضغط عصبي.

- اضبطي ملح الطعام حتى لا يفسد طعم الأكل وتصبح مشكلة على الاإفطار حاولي تحضيرها من الليل، فبعض المشكلات تحدث بسبب طعم الإفطار أو زيادة الملح.

- عليكِ بتنوّع الأصناف واضبطي تحضير الإفطار وضعي الطعام على المائدة قبل أذان المغرب بفترة مناسبة كي يكون وقت الإفطار هادئًا بدون تعجّل وعصبية.

- تجنّبي ضجيج الأطفال في نهار رمضان، عليكِ تهدئة أطفالك في غرفة وتحديد مكان للعب بعيداً عن الزوج خاصة فترة القيلولة، وخاصة إذا كان مدخنًا سيكون عصبيًّا.

- احرصي على تخصيص يوم للإفطار خارج المنزل واصطحاب العائلة للسحور أو الإفطار في أجواء بهجة وسعادة.

- اصطحبي زوجك لصلاة التراويح وأجواء الصلاة والشعور بالراحة وتأدية الصلوات دون تعجل.

- اتفقي على وضع ميزانية محدّدة للشهر وتوزيع الأصناف على الشهر ولا تسرفي في تعدّد الأصناف وإهدار المصروف في أيام قليلة.

المصدر / وكالات