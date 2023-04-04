إصابات بمواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أُصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط والاختناق بالغاز السام المسيل للدموع مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن المواجهات مع الاحتلال في بيتا أسفرت عن إصابة بالرصاص المعدني باليد جرى نقلها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و15 إصابة من جرَّاء استنشاق الغاز، وتم تقديم العلاج لها ميدانيًّا.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، وأظهرت مقاطع مصورة إحراق عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيتا.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز بيت فوريك والبوابة الشرقية للمدينة، في ظل تشديد الإجراءات العنصرية بحق سكان المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين