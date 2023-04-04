فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات بمواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

البرغوثي: الزحف للأقصى واجب والدفاع عن قدسيّته أولوية

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى لإخلاء المعتكفين

هل هناك منخفضات جوّية قادمة؟

الاحتلال يفرج عن منسّق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت

الرئيس التونسي يأمر بتعيين سفير لبلاده في سوريا

تضرّر منازل للمستوطنين بعملية إطلاق نار قرب جنين

الهيئة الدولية تطلق شعارًا موحّدًا ليوم القدس العالمي لعام 2023

بيان رسمي من برشلونة يفتح النار على تيباس ويطالبه بالاستقالة

من سيواجه الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

بالفيديو إصابات بمواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

04 ابريل 2023 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أُصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط والاختناق بالغاز السام المسيل للدموع مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن المواجهات مع الاحتلال في بيتا أسفرت عن إصابة بالرصاص المعدني باليد جرى نقلها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و15 إصابة من جرَّاء استنشاق الغاز، وتم تقديم العلاج لها ميدانيًّا.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، وأظهرت مقاطع مصورة إحراق عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيتا.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز بيت فوريك والبوابة الشرقية للمدينة، في ظل تشديد الإجراءات العنصرية بحق سكان المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الاحتلال #نابلس #بيتا #مواجهات #الشباب الثائر

متعلقات

الأكثر قراءة