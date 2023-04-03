البرغوثي: الزحف للأقصى واجب والدفاع عن قدسيّته أولوية

قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إن دعوات المستوطنين لذبح القرابين داخل المسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء القادم، هو تحدٍ لشعبنا ومكانة المسجد في قلوب أبنائه.

وأكدت البرغوثي على أن الألوف المؤلّفة التي تزحف للمسجد المبارك والبقعة الطاهرة ما هي إلا دليل على تعظيمها له وعزمها على بذل الروح دونه.

واعتبرت أن وجود كل قادر في الأقصى هذه الأيام يتجاوز العبادة إلى الرباط والتحدّي والمراغمة.

وشدَّدت على أن وجود القادرين من أبناء شعبنا في الأقصى واجب، ودفاعهم عنه بات فرضاً، والذود عن قدسيّته بات أولوية، في ظل المؤامرات الصهيونية الخبيثة والصمت العربي والإسلامي، وتهاون الحكومات في فرض وصاية حقيقية عليه.

وأضافت: "هذا وقت أبناء القدس للثبات في مسجدهم، وأبناء الداخل المحتل لتسيير الحافلات إليه، وأبناء الضفة للزحف نحوه ما استطاعوا إليه سبيلا".

المصدر / فلسطين أون لاين