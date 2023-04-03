هل هناك منخفضات جوّية قادمة؟

نشر الراصد الجوي ليث العلاّمي، مساء اليوم الإثنين، توقّعاته لأحوال طقس فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الموسم المطري لم ينتهِ بعد.

وأشار العلامي في تصريح له نشره عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، إلى أنَّ طقس فلسطين سيحتوي على عدَّة تقلّبات ومفارقات جوية دراماتيكية خلال الفترة المُقبلة.

ولفت إلى أنَّ ارتفاعًا إضافيًّا على الحرارة سيكون يوم غدٍ الثلاثاء، وطقس صيفي حار نهارًا.

وتوقّع العلاّمي، أن تنخفض الحرارة بمقدار 7-9 درجات خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، على أن يكون الطقس خلالها ربيعيًا لطيفًا.

وأكد أن أجواء خماسينية حارة ستضرب فلسطين مُجدّدًا مطلع الأسبوع المُقبل.

ونوّه العلاّمي، إلى أن هناك توقعات بانخفاض ملموس وعودة لفرص الأمطار مُنتصف الأسبوع بمشيئة الله.

المصدر / فلسطين أون لاين