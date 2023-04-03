فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرغوثي: الزحف للأقصى واجب والدفاع عن قدسيّته أولوية

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى لإخلاء المعتكفين

هل هناك منخفضات جوّية قادمة؟

الاحتلال يفرج عن منسّق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت

الرئيس التونسي يأمر بتعيين سفير لبلاده في سوريا

تضرّر منازل للمستوطنين بعملية إطلاق نار قرب جنين

الهيئة الدولية تطلق شعارًا موحّدًا ليوم القدس العالمي لعام 2023

بيان رسمي من برشلونة يفتح النار على تيباس ويطالبه بالاستقالة

من سيواجه الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الآلاف يؤدّون صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك

هل هناك منخفضات جوّية قادمة؟

03 ابريل 2023 . الساعة 23:31 بتوقيت القدس
...

نشر الراصد الجوي ليث العلاّمي، مساء اليوم الإثنين، توقّعاته لأحوال طقس فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الموسم المطري لم ينتهِ بعد.

وأشار العلامي في تصريح له نشره عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، إلى أنَّ طقس فلسطين سيحتوي على عدَّة تقلّبات ومفارقات جوية دراماتيكية خلال الفترة المُقبلة.

ولفت إلى أنَّ ارتفاعًا إضافيًّا على الحرارة سيكون يوم غدٍ الثلاثاء، وطقس صيفي حار نهارًا.

وتوقّع العلاّمي، أن تنخفض الحرارة بمقدار 7-9 درجات خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، على أن يكون الطقس خلالها ربيعيًا لطيفًا.

وأكد أن أجواء خماسينية حارة ستضرب فلسطين مُجدّدًا مطلع الأسبوع المُقبل.

ونوّه العلاّمي، إلى أن هناك توقعات بانخفاض ملموس وعودة لفرص الأمطار مُنتصف الأسبوع بمشيئة الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طقس فلسطين #الشتاء #منخفض جوي #الحالة الجوية #راصد جوي #ليث العلامي

متعلقات

الأكثر قراءة