الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى لإخلاء المعتكفين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك لإخلاء المعتكفين منه بالقوة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت مصادر محلية، أن عشرات الجنود المدجّجين بالأسلحة اقتحموا الأقصى لإخلاء المعتكفين من المصلّى القبلي.

وأدَّى 70 ألفًا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في الليلة الثالثة عشرة من شهر رمضان المبارك.

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس الأحد، المصلّى القبلي بالأقصى وأخرجت المعتكفين منه بالقوة.

وأفاد شهود عيان بأن مخابرات الاحتلال أرسلت رسائل نصية إلى معتكفين في الأقصى عبر الهواتف تطالبهم بالخروج منه.

وكانت دعوات فلسطينية، قد انطلقت خلال الأيام الماضية لضرورة شدِّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى لحمايته من الاحتلال والمستوطنين، في ظل تصاعد انتهاكاتهم، والدعوة لذبح القرابين في الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين