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الرئيس التونسي يأمر بتعيين سفير لبلاده في سوريا

03 ابريل 2023 . الساعة 22:53 بتوقيت القدس
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أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، بالبدء في إجراءات تعيين سفير تونس في سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بقصر قرطاج.

ووجه سعيد بالإسراع في إجراء تعين سفير لتونس في العاصمة السورية دمشق.

وأكد سعيد على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، خاصة فيما يتعلق بعدم الانخراط في قضايا أي محور خارجي والحفاظ على الاستقلال القرار الوطني.

وشدد على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تونس #سوريا #قيس سعيد

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