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تضرّر منازل للمستوطنين بعملية إطلاق نار قرب جنين

03 ابريل 2023 . الساعة 22:30 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم الإثنين، عن وقوع أضرار بمنازل المستوطنين بعملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "معاليه جلبوع" قضاء جنين.

وكان مقاومون استهدفوا مساء اليوم، مستوطنة "ميراف" قضاء جنين، بوابل كثيف من الرصاص.

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يُشار إلى أن مستوطنة "ميراف ومعاليه جلبوع" قريبتان من بعضها وتقعان في منطقة جنين، وتعرّضتا في الأشهر الأخيرة لعدَّة عمليات إطلاق نار.

وأطلق مقاومون فلسطينيون، مساء الإثنين، النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق بيتا في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بسماع أصوات إطلاق نار ناتج عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مفترق المدينة.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار، شرع الاحتلال في فرض طوق أمني مُشدّد، بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار.

وصادرت قوات الاحتلال في بيتا كاميرات المراقبة عقب عملية إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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