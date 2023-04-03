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الهيئة الدولية تطلق شعارًا موحّدًا ليوم القدس العالمي لعام 2023

03 ابريل 2023 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
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الضفة درع القدس

أطلقت الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي شعارًا موحّدًا ليوم القدس العالمي لهذا العام 2023م 1444هـ، تحت عنوان: "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس"

وقالت الهيئة في بيان، مساء اليوم الإثنين، "ها هي الضفة الغربية تطلق انتفاضتها من جديد، وها هم شبابها المقاوم يرسمون معادلةً جديدة تبشّر بقرب النصر والتحرير، وتقلب حسابات العدو ... وتفضح جيشه الذي ينكسر في شوارع مخيمات الضفة ومدنها على يدِ مقاوميها وكتائبها المسلّحة، كما انهزم من قبل على حدود غزة".

وتابعت الهيئة: "هنا وهناك نرى القدس في قلب المقاومة والشعب الفلسطيني، القدس التي تتعرّض لأخطر التهديدات من العدو المجرم ومستوطنيه الغاصبين... الذين لا يتوانون عن محاولة تدنيس المسجد الأقصى، القدس التي هي قِبلة المقاومين ومحور هذه المعركة، بأبعادها الثقافية والحضارية والعسكرية أيضاً".

وأردفت: "تقديراً لبسالة أبطال الضفة وما قدّموه خلال الأشهر الماضية، من تضحيات ومقاومة شكّلت حدثاً استثنائياً في مسار معركتنا المتواصلة مع العدو لأجل تحرير القدس الشريف".

وأكملت، "واستبشاراً بما يعدون بتقديمه من عمليات بطولية تجعلنا من تحرير القدس أقرب، وتفرض حول القدس درعاً حصينًا يحفظ هويتها ومستقبلها، ولأن الدرع في الحرب يعبّر عن الاستعداد للمواجهة والجاهزيّة لصدِّ العدوان، تطلق الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي، الشعار الموحد ليوم القدس العالمي لهذا العام 2023م 1444 هـ: "الضّفةُ دِرْعُ القُدْس".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#يوم القدس العالمي #الهيئة الدولية

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