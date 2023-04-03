من سيواجه الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

حجز النادي الأهلي بطاقة العبور لدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني بنتيجة (3-0)، في لقاء أقيم في ستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات.



واحتل الأهلي وصافة المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، متفوقًا على الهلال بأفضلة المواجهات المباشرة، في المقابل تصدر صن داونز الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، وجاء القطن الكاميروني في المركز الأخير بدون نقاط.



ومع تأهل المارد الأحمر عن مجموعته، بدأ الأنصار في التساؤل عن منافسه في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، وهو ما نتعرف عليه في الأسطر التالية.



ما نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023؟

يتم تصنيف الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى تصنيفين، التصنيف الأول يحتوي على الأندية صاحبة مراكز الصدارة، والتصنيف الثاني يضم فرق المركز الثاني.



جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023



تحظر القرعة أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في ربع النهائي، ولكن من الممكن أن يلتقي فريقان من دولة واحدة بصورة طبيعية، كما ستحدد القرعة أيضًا مسار الدور نصف النهائي، وأيضًا أين ستقام مباراة إياب النهائي.



الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023



المجموعة الأولى: الوداد، شبيبة القبائل

المجموعة الثانية: صن داونز، الأهلي

المجموعة الثالثة: الرجاء، سيمبا

المجموعة الرابعة: الترجي، شباب بلوزداد



من يواجه الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023؟



أمام الأهلي مواجهات نارية محتملة في دور ربع النهائي، حيث سيصطدم الفريق الأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع عشر بطولات، بفريق عربي بعد انتهاء مشوار دور المجموعات.



وبحسب نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فإن أصحاب المراكز الأولى سيلعبوا ضد المراكز الثانية أي أن المارد الأحمر سيواجه أحد الثلاثي "الوداد أو الرجاء من المغرب أو الترجي التونسي".



لكن بالحديث عن نادي الدم والذهب فرغم حسمه الصدارة بـ11 نقطة بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الجزائري، إلا أن هناك شكوى رسمية تقدم بها نادي المريخ ضد الكبير التونسي بسبب أحداث الجولة الأولى.



وجاءت شكوى الجار السوداني ضد الترجي بسبب قيام الأخير بإجراء تبديلات على أربع فترات، وهذا ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهنا إذا احتسب قرار ضد النادي التونسي سيتم حذف ثلاث نقاط مما يعني تراجعه للمركز الثاني.



وسيقرر "كاف" حسم أزمة المريخ والترجي يوم الأربعاء المقبل أي قبل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام في نفس اليوم بالعاصمة المصرية "القاهرة".



متى موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 في القاهرة.



موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة



وبحسب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن مراسم سحب القرعة سوف تنطلق في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب.

المصدر / فلسطين اونلاين