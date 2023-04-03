6 أعمال مقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 الماضية

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 6 أعمال مقاومة بالضفة، أبرزها عمليتا إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس، واستهدفوها بالعبوات الناسفة.

ورشق الشبان الثائر قوات الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس.

وارتقى صباح اليوم الاثنين، الشهيدان المجاهدان محمد ناصر سعيد ومحمد أبو بكر جنيدي، برصاص الاحتلال في اشتباك مسلح خلال اقتحام مدينة نابلس.

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واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص على حاجز بيت فوريك في نابلس، وألقوا عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة ومنطقة عربونة في جنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" مقتل 17 إسرائيليا في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20/3/2023.

وفي شهر فبراير المنصرم اشتعلت أرض الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة، مخلفة (8) قتلى إسرائيليين، حيث رصد مركز "معطى" خلال الشهر (1177) عملاً مقاوماً، بينها (144) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وفي يناير الماضي، تصاعدت عمليات المقاومة ما أدى إلى مقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين