الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك

أدى الآلاف الفلسطينيين مناطق عدة، مساء اليوم الاثنين، صلاة العشاء والتراويح في اليوم الـ12 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة.

ووصل المصلّون إلى باحات الأقصى بالرغم من إجراءات الاحتلال التي فرضها في محيط المسجد للحد من وصول المصلين إليه.

وكانت دعوات فلسطينية، قد انطلقت خلال الأيام الماضية لضرورة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى لحمايته من الاحتلال والمستوطنين، في ظل تصاعد انتهاكاتهم، والدعوة لذبح القرابين في الأقصى المبارك.

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المصدر / فلسطين أون لاين