يوفنتوس يواجه إنتر في كأس إيطاليا

يأمل يوفنتوس في أن تشكّل مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم انطلاقة مثالية لانقاذ موسمه، خصوصاً انه يصارع لحجز مركز أوروبي في الدوري، في حين يبحث غريمه إنتر عن العودة إلى سكة الانتصارات في مواجهة ثأرية بامتياز في "ديربي إيطاليا" في ذهاب الدور نصف النهائي الثلاثاء.

يدخل يوفنتوس اللقاء بأفضلية معنوية على إنتر اذ حسم المواجهتين السابقتين أمامه هذا الموسم لصالحه، ففاز على ملعبه "أليانز ستاديوم" 2-صفر في المرحلة 13، قبل أن يجدد انتصاره في عقر دار "نيراتزوري" 1-0 في جوزيبي مياتسا ضمن منافسات المرحلة 27.

ردّ يوفنتوس شيئاً يسيراً من ثأره أما إنتر الذي حرمه من التتويج العام الماضي، بفوزه عليه في نهائي الكأس 4-2 والكأس السوبر 2-1.

هذه المرة، يتواجه الفريقان في تورينو من دون حسابات كثيرة، بعدما خرجا من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي الذي يغرد خارج السرب، إذ يتقدم بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو قبل 10 مراحل من النهاية.

ويخوض فريق "السيدة العجوز" اللقاء على وقع تحقيقه سلسلة من 5 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، منها 3 في الدوري، ما مكّنه من التقدم للمركز السابع، ليقلّص الفارق بينه وبين إنتر الرابع إلى ست نقاط فقط (50 مقابل 44).

ولم يذق يوفنتوس طعم الخسارة في مختلف المسابقات سوى مرة واحدة (أمام روما صفر-1 في المرحلة 25) منذ كانون الثاني/يناير، في حين منح هدف الفوز للمهاجم مويز كين في شباك فيرونا السبت بعد التوقف الدولي، نادي مدينة تورينو فرصة الدخول في صلب المنافسة على مراكز أوروبية، رغم حسم 15 نقطة من رصيده على خلفية صفقات مشبوهة.

ويصارع أيضاً "بيانكونيري"، الفائز بثماني مباريات من التسع الأخيرة، على جبهة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يواجه سبورتينغ البرتغالي في ربع النهائي.

وفي طريقه إلى المربع الذهبي للكأس المحلية، أقصى رجال المدرب ماسيميليانو أليغري مونتسا ولاتسيو، فيما يبدو مرشحاً لخوض النهائي في أيار/مايو بمواجهة إما فيورنتينا أو كريمونيزي.

وبعدما أراح عدة لاعبين أساسيين أمام فيرونا، من المتوقع أن يدفع أليغري بخياراته الاولى مع عودة ثنائي خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو والأرجنتيني لياندرو باريديس من الإيقاف.

كما من المرجح أن يبدأ الأرجنتيني أنخل دي ماريا وكين المباراة لمساندة قلب الهجوم الصربي دوشان فلاهوفيتش رغم مرور الأخير بفترة صعبة، إذ لم يهز الشباك سوى ثلاث مرات في مبارياته الـ 11 الأخيرة في "سيري أ".

حتى الشهر الماضي، غاب لاعبو يوفنتوس المصابون عن 180 مباراة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما انعكس سلباً على فريق "السيدة العجوز" الذي سيفتقد لجهود ليوناردو بونوتشي وفيديريكو كييزا والفرنسي بول بوغبا للاصابة.

المصدر / فلسطين اونلاين