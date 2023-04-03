حمادة: عدوان الاحتلال على الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء

قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة إن العدوان على المسجد الأقصى جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، وتجاوز للخطوط الحمراء والقانون الدولي.

وأضاف حمادة أن الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى هو عدوان على حرية العبادة، والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة جراء عدوانه المتواصل على المسجد.

وأكد على أن شعبنا ومقاومته لن يقفوا صامتين أمام جرائم الاحتلال بحق الأقصى، مردفًا: "ننظر بعين الغضب والرفض لعدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى".

وأشار إلى أن الكل الفلسطيني يتنادى بالمواجهة إذا ما استمر الاحتلال بعدوانه على المسجد الأقصى.

وأوضح أن الجريمة الأكبر على أرضنا هو وجود الاحتلال، وإدخال القرابين هو أثر وجود هذا الكيان.

وشدد على أن المقاومة وضعت نصب أعينها للعمل بشكل جاد واستراتيجي لمواجهة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

كما واصلت “جماعات الهيكل” المزعوم تحشيد أنصارها من المستوطنين المتطرفين، لاقتحام المسجد الأقصى، و”ذبح قرابين الفصح” العبري داخله، وتكثيف الاقتحامات وأداء طقوسهم التلمودية.

ودعت منظمات استيطانية، للحشد يوم الأربعاء القادم، استعداداً لاقتحام الأقصى، وذبح القرابين المزعومة داخل المسجد، تزامناً مع “عيد الفصح” اليهودي.

المصدر / فلسطين أون لاين