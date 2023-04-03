القسام تستهدف طيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض جو

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليها للطيران الحربي الصهيوني بعدد من صواريخ أرض جو في سماء قطاع غزة.

وقالت "القسام" صباح اليوم في بيان مقتضب، اليوم الإثنين: "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب القسام صباح اليوم قام الطيران الحربي الصهيوني باستهداف طائرة مُسيّرة للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة، فردّت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المُغير بعدد من صواريخ أرض جو".

شاهد.. كتائب القسام تنشر فيديو يوثق

إطلاق صواريخ أرض-جو تجاه طيران العدو بعد استهدافه طائرة شهاب كانت في مهمة تدريبية pic.twitter.com/NG829fweOW — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 3, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين