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القسام تستهدف طيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض جو

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بالفيديو القسام تستهدف طيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض جو

03 ابريل 2023 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليها للطيران الحربي الصهيوني بعدد من صواريخ أرض جو في سماء قطاع غزة.

وقالت "القسام" صباح اليوم في بيان مقتضب، اليوم الإثنين: "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب القسام صباح اليوم قام الطيران الحربي الصهيوني باستهداف طائرة مُسيّرة للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة، فردّت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المُغير بعدد من صواريخ أرض جو".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #كتائب القسام #طائرات الاحتلال #صواريخ #صواريخ أرض جو

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