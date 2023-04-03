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بالفيديو الاحتلال يعلن اعتقال فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس

03 ابريل 2023 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أنها اعتقلت فتاة من سكان رهط في النقب بالداخل المحتل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن الليلة الماضية في باب العامود بالقدس المحتلة.

وبحسب موقع عبري، فإن الفتاة التي تبلغ من العمر (30 عامًا)، حاولت استخدام "مقص" في عملية الطعن ضد أحد عناصر الشرطة.

وأشار إلى أنه تم تمديد اعتقالها 7 أيام لاستكمال التحقيقات معها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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