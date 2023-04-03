أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أنها اعتقلت فتاة من سكان رهط في النقب بالداخل المحتل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن الليلة الماضية في باب العامود بالقدس المحتلة.

وبحسب موقع عبري، فإن الفتاة التي تبلغ من العمر (30 عامًا)، حاولت استخدام "مقص" في عملية الطعن ضد أحد عناصر الشرطة.

وأشار إلى أنه تم تمديد اعتقالها 7 أيام لاستكمال التحقيقات معها.

🎥 الاحتلال ينشر فيديو لاعتقال فتاة فلسطينية من مدينة رهط بالنقب بزعم أنها حاولت تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/GTGDyohY5j — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 3, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين