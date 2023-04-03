وفاة والدة الشهيد القسامي أحمد عثمان بدر من الخليل

توفيت، اليوم الاثنين، والدة الشهيد القسامي القائد أحمد عثمان بدر، من الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر نجلها أشرف بدر، أن والدته الحاجة فاطمة صبحي بدر توفيت اليوم، وسيتم الصلاة عليها غدًا الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمسجد الأنصار في الخليل، وستدفن في مقابر العائلة بالكرنتينا.

وأوضح بدر أن التعازي تقبل للرجال في ديوان العائلة في الحاووز يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة 3-5 مساء، وللنساء في بيت والدته الراحلة في رأس الجورة على المدخل الشمالي للخليل.

والحاجة بدر، هي والدة الشهيد القسامي القائد أحمد عثمان بدر، الذي ارتقى في 9 سبتمبر 2003م برفقة الشهيد القسامي عز الدين مسك بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال في منزل تحصَّنا به في الخليل.

وولد الشهيد أحمد عثمان محمد بدر بتاريخ 20/9/1981 في منطقة الحرس إلى الشمال من مدينة الخليل، والتحق بجامعة أبو ديس كلية الشريعة عاما واحدا، وترك بعدها الدراسة ليفرغ جلَّ وقته لنيل الشهادة الكبرى التي يسعى إليها.

وتدرج الشهيد بدر في العمل ضد الاحتلال، من مراقبة الاحتلال، إلى إلقاء الحجارة، إلى نشاطات انتفاضة المتمثلة في المواجهات وتعليق أعلام، حتى التحق بالعمل العسكري خلال انتفاضة الأقصى ضمن مجموعات القسام التي أشرف على تدريبها القائد القسامي عبد الله القواسمة.

كما أشرف على عدة عمليات استشهادية وعمليات إطلاق نار، وقد رحل ويحمله الاحتلال المسؤولية عن مقتل ما يزيد عن 55 إسرائيليًّا، كيف لا وهو من كان يقول: "أشعر بالإثم في اليوم الذي يمضي ولا أقتل فيه صهيونيا مغتصبا!".

المصدر / فلسطين أون لاين