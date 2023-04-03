"إحياء التراث وتنمية الإبداع" تعقد دورة في كتابة سيناريو الرسوم المتحركة

عقدت مؤسسة إحياء التراث وتنمية الإبداع بالتعاون مع منتدى الإبداع الثقافي في كلية الآداب في الجامعة الإسلامية بغزة دورة في كتابة سيناريو الرسوم المتحركة.

ونظمت الدورة بالتعاون أيضا مع جامعة بوليتيكنيك الخليل، بمشاركة أ. د. أيمن أبو سمرة من كلية الهندسة، وأ. د. كمال أحمد غنيم من كلية الآداب و أ.د. عبد الفتاح النجار من بوليتيكنيك الخليل. وذلك عبر إقامة قوقل ميت.

وتحدث أبو سمرة عن الآليات الفنية التي اتبعها فريق العمل قبل سنوات لإنتاج العديد من أفلام الرسوم المتحركة، منها "ثوب من قوس قزح" للأديب ناهض الريس، و"عودة الغزالة" و"الأسد الصغير" و"بحيرة الطمع" للأديب كمال غنيم، و"القلم والممحاة"، و"قطرة الماء"، وغيرها.

وبين أبو سمرة كيفية تطوير أفلام الرسوم المتحركة، والدور الذي قامت به وحدة الرسوم المتحركة في بلورة مفهومها لجيل استفاد من التجربة ووظفها في مجالات مختلفة.

بدوره، تحدث غنيم عن تجربته الكتابية للسيناريو، ومميزات السيناريو عن الفنون القصصية والمسرحية، مبينًا مفهوم السيناريو، ومقارنا بينه وبين الرواية والمسرحية، ومؤكدا على القواسم المشتركة بين تلك الفنون ومميزات كل منها.

وأكد غنيم عبر أكثر من لقاء على إقامات كتابة السيناريو الدرامي من حيث عناصره ومكوناته، إضافة إلى أشكال كتابته ليكون جاهزا بين يدي المخرج والمنتج.

وجاءت الدورة بمبادرة من د. النجار من ضمن مساق عن الرسوم المتحركة، والذي أكد على توجه جامعته لتشكيل وحدة رسوم متحركة.

المصدر / فلسطين أون لاين