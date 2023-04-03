خاطر: الأقصى عنوان المرحلة ودماء الشهداء ترسم طريق النصر

أكدت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، أن الأقصى هو عنوان المرحلة، ودماء الشهداء ترسم طريق النصر وتحرير أرض فلسطين من دنس الاحتلال.

وبينت أن عملية اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدن الضفة المحتلة تهدف إلى خلق حالة من الرعب، موضحة أن الاحتلال يفشل في تحقيق ذلك.

وأوضحت أن المقاومين يواصلون مواجهة المحتل الصهيوني في جميع مناطق الضفة المحتلة، وأن المعركة لن تكون سهلة.

وقالت خاطر:" إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة، ونحن أمام موجة من التصعيد؛ نتيجة سياسات الاحتلال الإجرامية".

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وأكدت أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات ستشعل النار والبارود، مبينة أن الصراع مع المحتل الصهيوني صراع وجودي.

بدورها زفت حركة حماس الشهيدين محمد ناصر سعيد ومحمد أبو بكر جنيدي، اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال في اشتباك مسلح خلال اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم الإثنين.

وأكدت حماس أن تصعيد جرائم الاحتلال والاستخفاف بالدم الفلسطيني يستدعي تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولا سبيل للجم الاحتلال إلا بالمقاومة.

وقالت: "إنّ شبابنا الثائر متجهزون للرد على الجريمة، ومتأهبون للدفاع عن أهلنا ومسجدنا الأقصى في ظل العدوان المتواصل الذي تقوده قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين الإرهابية بحماية وتحريض مباشر وعلني من حكومتهم المتطرفة".

المصدر / فلسطين أون لاين