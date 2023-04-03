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عرين الأسود: ماضون على درب الشهداء ولا سبيل للتحرير إلا بالمقاومة

03 ابريل 2023 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
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عناصر من مجموعة عرين الأسود المقاومة

أصدرت مجموعات عرين الأسود المُقاوِمة، اليوم الإثنين، بيانًا، نعت فيه شهيدَي اشتباك نابلس المجاهد محمد ناصر السعيد، والشهيد المجاهد محمد أبو بكر.

وقالت العرين في بيانها، والذي وصل "" نسخة عنه: يا مَن سَطّرْتُمْ بِالدَّم والرَّصاص أرْوَعَ عَمليات البُطولَة والفِداء، إنّنا بِمجموعات عَرين الأُسود نُهَنِئ أَهلَنا في مدينة نابلس وذَوي الشَهيدين باصطفاء الشهادة من الله تعالى".

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وأكدت أنه لا سبيل للتحرير إلّا بالمقاومة والاشتباك المُسلح، "وأننا على الدرب ماضون مقبلين غير مدبرين بإذن الله، الرَّحمة والخلود لشهدائنا الأبرار".

واستُشهد الشابان السعيد وأبو بكر، بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت صباح اليوم الإثنين، مدينة نابلس. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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