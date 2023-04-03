بكيرات: اليقظة الفلسطينية ستحبط مخططات المستوطنين في "الأقصى"

القدس المحتلة/ مصطفى صبري:

أكد نائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس د. ناجح بكيرات أن اليقظة، والوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى، سيحبطان مخططات المستوطنين ضد المسجد الإسلامي.

وشدد بكيرات في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، على أن الأقصى مسجد للمسلمين وحدهم، ولا شراكة في قدسيته، ومهما يحاول الاحتلال النيل من مكانته فلن يستطيع.

وأشاد بالوجود الفلسطيني الحاشد في الأقصى منذ بداية رمضان الذي بلغ الجمعة الثانية من الشهر نحو ربع مليون مصلٍّ، لافتا إلى أن هذه الحشود أحدثت "صدمة إسرائيلية".

وذكر أن الحشد الفلسطيني الهادر في الأقصى أثبت للقاصي والداني أن "الأقصى ليس وحيدا"، وأن الإجراءات العسكرية المشددة حول القدس والأقصى لم تحل دون قدوم المرابطين من القدس والضفة والداخل المحتل.

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وحذر بكيرات من مخططات المستوطنين لإدخال "القرابين" للأقصى خلال ما يسمى "عيد الفصح" العبري الأربعاء القادم، وخاصة أن تلك الجماعات تحظى بدعم من حكومة المستوطنين المتطرفة.

وأضاف: الاحتلال والمستوطنون يتربصون بالأقصى ويراقبون الأعداد التي توجد في المسجد، منبها على أن الإجراءات العسكرية اليومية هدفها طرد المصلين والمعتكفين من الأقصى؛ لتفريغه من المصلين لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وختم بكيرات أن "مجرد وجود المصلين يرعب المستوطنين الذين يشتكون من التكبيرات التي يطلقها المصلون والمرابطون".