نجريسكو الدجاج

المكونات:

2 صدر دجاج مقطعان شرائح رفيعة.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة إكليل الجبل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

فصا ثوم مهروسان.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كوب فطر مقطع شرائح.

فلفل حار مقطع شرائح (حسب الرغبة).

بصلة مفرومة ناعماً.

نصف حبة فليفلة حمراء مقطعة ناعم.

نصف حبة فليفلة خضراء مقطعة ناعم.

نصف حبة فليفلة صفراء مقطعه ناعم.

نصف كوب زيتون أسود شرائح.

كوب جبنه موزاريلا مبروشة.

مغلف معكرونة سباغيتي 300 غرام.

خمس ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

خمس ملاعق كبيرة دقيق.

خمسة أكواب حليب بارد.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة رشة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة أو مكعب مرق دجاج بودرة.

طريقة التحضير:

اسلقي المعكرونة لمده خمس دقائق في ماء مغلي.

صفي المعكرونة واغسليها بماء بارد.

في قدر على النار، ضعي أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ضعي البصل والثوم وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الدجاج وقلبي جيداً لمدة دقيقتين حتى يجف تماماً.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا وإكليل الجبل المطحون مع التقليب.

أضيفي الخضار المفرومة (الفطر والفلفل الحار والفليفلة).

قلبي جيداً لمدة أربع دقائق أخرى.

اتركي الحشوة جانباً.

في قدر على النار، ضعي الزبدة، أضيفي الدقيق.

قلبي جيداً حتى يأخذ الدقيق لون ذهبي خفيف.

أضيفي الحليب البارد والملح والفلفل الأبيض.

أضيفي جوزة الطيب ومرق الدجاج البودرة وقلبي جيداً حتى يتكثف صوص البشاميل ويغلي.

ارفعي الصوص عن النار.

في صينية فرن، ضعي طبقة صغيرة من صوص البشاميل الجاهز.

أضيفي نصف كمية المعكرونة.

أضيفي الحشو المعد مسبقاً كاملاً.

أضيفي نصف كمية جبنة الموزاريلا والزيتون الأسود.

أضيف باقي كمية المعكرونة.

صبي صوص البشاميل كاملاً.

ضعي باقي كمية الجبن على الوجه.

غطي الصينية بورق الزبدة والقصدير.

ضعيها في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 لمده 20 دقيقة.

أخرجيها من الفرن واتركيها ربع ساعة قبل التقديم.

زينيها بالأوريغانو (الزعتر المجفف) وقدميها.