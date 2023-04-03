طرق طبيعية للتخلص من روائح الطعام في منزلك بعد الإفطار

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

بعد الإفطار في شهر رمضان، خاصة الولائم، حيث تمتلئ الموائد بأشهى أصناف الطعام، قد تختلط روائح الأكلات التي تنتج في النهاية مزيجا غير مستحب، وهو الأمر الذي يتسبب في شعور بعض الأفراد بالضيق، ليصبح الحل دائما استخدام معطرات الجو الكيميائية والمنظفات التجارية، التي لم تستطع وحدها القضاء على هذه الروائح، وفي السطور التالية نوضح العديد من الطرق والوصفات محلية الصنع للتخلص من الروائح المنزلية بمكونات طبيعية.

بخاخ الليمون والريحان

ابدأ بغلي 3 أرباع كوب من الماء، وصبه في كوب معياري، وأضف 4 ملاعق كبيرة من الريحان المجفف وانقعه بضع دقائق، واسكب خليط الريحان والماء بحذر في البخاخ بعد تصفيته، وأضف 3 أرباع كوب من الماء المقطر و5 قطرات من زيت الليمون الأساسي إلى الزجاجة، وأغلق زجاجة الرش ورجها لخلط الخليط، ورش مزيل الرائحة بالغرفة حسب الحاجة.

مزيل رائحة السجاد

للتخلص من الروائح العالقة في الأرضيات، اخلط كوبا من صودا الخبز ونصف كوب من نشا الذرة في وعاء متوسط، وأضف 5 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك وحرك المزيج معا، واستخدم قمعا لصب الخليط في وعاء زجاجي (برطمان)، واصنع ثقوبا صغيرة في الغطاء، ثم اربط الغطاء بالوعاء، ورش الخليط برفق على السجادة حسب الحاجة، واتركه 30 دقيقة على الأقل قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

زيت عطري

أضف ملعقة صغيرة من الزيت العطري المفضل لديك في وعاء زجاجي صغير واملأ الباقي بزيت الأطفال، وضع الأعواد الخشبية داخل الإناء وحرك المزيج برفق، ثم ضع الوعاء على الطاولة لنشر العطر.

شرائح البرتقال والقرنفل

لملء منزلك برائحة دافئة وجذابة، قطع البرتقال إلى شرائح وأضفها إلى القدر مع حفنة صغيرة من القرنفل وعود القرفة، ويضاف الماء لتغطية المكونات ويترك على نار خفيفة على الموقد عدة ساعات لإطلاق الرائحة.

رائحة الجيلاتين

أحضر كوب ماء واغليه في قدر متوسط ​​الحجم، وأضف 4 عبوات من الجيلاتين غير المنكه واخفقها حتى تذوب، وأضف ملعقة صغيرة من أي زيت أساسي، كما يمكنك إضافة قطرة من ألوان الطعام -حسب الرغبة- وبعد ذلك اخلط كوبا واحدا من الماء وملعقة كبيرة من الملح مع التقليب، وصب الخليط في عبوات زجاجية صغيرة واتركه يبرد حتى يتماسك، وضع الخليط على طاولة من دون غطاء، وسيطلق خليط الجيلاتين الرائحة ببطء حتى يجف.